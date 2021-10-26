Пациент больницы управделами президента погиб в Москве

Пациент клинической больницы № 1 управления делами президента России, по предварительным данным, упал с высоты и скончался. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Елена Крылова.

«Да, факт подтверждается», — сказала Крылова, комментируя вопрос о том, действительно ли было найдено тело пациента с травмами, которые характерны для падения с высоты. Ее процитировало РИА «Новости».

Она добавила, что на месте случившегося работают представители правоохранительных органов. Ситуация находится под контролем заместителя управляющего делами президента — начальника главного медицинского управления.

ФГБУ «Клиническая больница № 1» (Волынская) управделами президента расположена на западе Москвы.