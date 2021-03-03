Пациент больницы Нефтеюганска устроил драку из-за отказа во флюорографии

Пациент и охранник больницы подрались в поликлинике № 1 в Нефтеюганске. Конфликт завязался из-за отсутствия необходимых документов у мужчины, написал сайт URA.ru.

Горожанин желал сделать флюорографию, имея при себе только полис. После отказа он стал ругаться и мешать другим пациентам. Видео очевидцы разместили в социальных сетях.

«Охранник «набросился» на пациента одной из поликлиник Нефтеюганска. Но не все так просто. Молодой человек просил врачей сделать ему флюорографию, имея при себе только полис, — написала местная жительница в паблике «Типичный Нефтеюганск» «ВКонтакте».

По словам сотрудников департамента здравоохранения ХМАО, работники законно отказали мужчине в процедуре, так как при себе у него не было паспорта. Кроме этого, он накинулся на охранника. Буйный пациент покинул поликлинику, когда узнал о вызове наряда Росгвардии.