Патрульные спасли людей из горящего дома в Подмосковье. Видео

Сотрудники дорожной полиции спасли людей при пожаре. Загорелся двухэтажный дом по Первомайской улице. Люди из окон просили о спасении — и к ним на помощь пришли полицейские.

Происшествие случилось утром 20 ноября в подмосковном Щелкове. Патрульные ГИБДД старший лейтенант полиции Дмитрий Будычев и старший лейтенант полиции Игорь Помыткин объезжали маршрут, когда увидели клубы дыма, вырывающиеся из многоквартирного дома. Правоохранители сообщили о происходящем в экстренные службы.

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«В окне второго этажа горящего здания они увидели двух мужчин, которые просили о помощи. Оперативно оценив обстановку, сотрудники ДПС остановили проезжающую мимо грузовую машину и припарковали рядом со стеной дома, после чего оба жителя спустились на тентованный кузов автомобиля», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Патрульные помогли и другим жителям. Они вывели из дома еще остававшихся в нем жильцов, а тех, кто не успел одеться, усадили в патрульную машину — греться.

«В результате грамотных и самоотверженных действий сотрудников полиции все жители дома были своевременно эвакуированы», — добавила Волк.