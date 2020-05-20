Патрульная машина сбила девушку на «зебре» в Челябинской области

Инцидент произошел около 17:00 (15:00 мск) в городе Троицке. Экипажу ДПС поступило сообщение о нетрезвом лихаче на легковушке, который «грубо нарушает ПДД, подвергает опасности жизнь и здоровье граждан». Машина выехала на задержание водителя. На перекрестке полицейские сбили 21-летнюю девушку, переходившую дорогу на зеленый свет.

Сообщается, что проблесковые маячки и сирена на патрульной машине в момент ДТП были включены. В этом случае водителю спецтранспорта разрешается нарушать ПДД, но «при условии обеспечения безопасности движения».

Экипаж ДПС оказал пострадавшей первую помощь. С травмами различной степени тяжести ее на скорой доставили в больницу. На место аварии выезжали следователи. В троицком отделе МВД начали служебную проверку.

«Мы видели. Жесть, конечно. Девушка сильно пострадала, очень жалко ее, главное ей здоровья, чтобы серьезных травм не было», — написал очевидец аварии во «ВКонтакте».

Другой свидетель ДТП сообщил, что патрульная машина на большой скорости проезжала перекресток на красный свет. Сбитая девушка, по его словам, находилась в тяжелом состоянии.

17 мая начальник ГИБДД Челябинской области Андрей Харцызов попал в аварию на выезде из Челябинска. В его внедорожник Toyota Land Cruiser врезался кроссовер Nissan X-Trail, за рулем которого находился 61-летний неработающий пенсионер. В ДТП никто не пострадал.