Патрон взорвался в руках шестилетней девочки из Екатеринбурга

В Екатеринбурге в руке у шестилетней девочки взорвался патрон. Она пыталась его разогреть с помощью зажигалки.

Девочка 3 марта находилась одна дома. Об этом сообщили Е1.ru в региональной прокуратуре. Она решила разогреть патрон с помощью зажигалки, в результате он взорвался у нее в руке.

Мама, вернувшись с работы, обнаружила ребенка. Девочка была вся в крови, у нее было ранение грудной клетки.

«Дочь рассказала своей матери, что при помощи зажигалки разогревала некий предмет, который потом в ее руках хлопнул», — сообщили местному изданию в прокуратуре.

Девочку доставили в больницу. Врачи диагностировали непроникающее ранение мягких тканей грудной клетки. По информации екатеринбургского издания, ребенка воспитывают мама и бабушка, семья считается благополучной.

Прокуратура Свердловской области организовала проверку.

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