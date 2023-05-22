Происшествия 22 мая 2023, 10:23 Патриарха Кирилла не было в автомобиле Aurus, попавшем в ДТП в центре Москвы «Интерфакс»: в РПЦ опровергли сообщения о ДТП с автомобилем патриарха Кирилла Aurus РИА «Новости»

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Автомобиль Aurus, попавший в ДТП в центре Москвы утром 22 мая, не перевозил патриарха Кирилла. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в Русской православной церкви.

Авария произошла на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка. После случившегося Telegram-канал Baza написал, что попавший в ДТП Aurus якобы может быть закреплен за патриархом Кириллом. Однако в РПЦ опровергли эту информацию, назвав ее не соответствующей действительности.

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«Сейчас автомобиль Aurus с патриархом Кириллом подъезжает к храму Христа Спасителя», — отметил источник в Русской православной церкви.

По данным «360», на Aurus заметили правительственный госномер. Машина высшего класса столкнулась с автомобилем Volvo. Момент ДТП попал на видео. На этих кадрах заметно, что при происшествии зацепило машину экстренных служб.