Патриарх Кирилл выразил соболезнования после крушения Ан-26

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью курсантов во время крушения самолета Ан-26 под Харьковом на Украине. В авиакатастрофе скончались 26 человек, выжил один.

«Болью в моем сердце отозвалась трагическая весть об авиакатастрофе в Харьковской области, в которой погибли и получили тяжелые травмы курсанты и военнослужащие украинской армии. Примите мои искренние соболезнования в связи с произошедшей трагедией», — заявил патриарх в письме президенту Украины Владимиру Зеленскому, которое опубликовали на сайте РПЦ.

Он отметил, что глубоко сопереживает родным и близким погибших и пострадавших курсантов. Патриарх начал молиться о скорейшем выздоровлении раненого и утешении скорбящих.

Кроме того, патриарх выразил соболезнования митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.

Самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных сил ВСУ, потерпел крушение вечером 25 сентября в Харьковской области Украины. В момент авиакатастрофы в самолете были 27 человек, выжил только один. Сейчас его состоянию ничего не угрожает.

По предварительным данным, причиной катастрофы стал отказ одного из двигателей. Однако пилот, который сообщил о неполадке диспетчеру, был спокоен и готовился сажать судно на одном двигателе — это предусмотрено регламентом. Несмотря на это, спустя минуту после последнего выхода в эфир Ан-26 пропал с радаров. По словам очевидцев, он упал прям на трассу, где горел и взрывался.