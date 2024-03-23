Происшествия 23 марта 2024, 13:57 Патриарх Кирилл поручил усилить безопасность храмов Московской епархии Dmitry Golubovich/Global Look Press

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Патриарх Кирилл поручил усилить безопасность храмов Московской епархии в связи с терактом в Красногорске. Об этом сообщило РИА «Новости».

Митрополит Воскресенский, первый викарий патриарха Григорий призвал духовенство Московской епархии оказывать особое внимание пострадавшим и родственникам погибших и безвозмездно совершать отпевания жертв.

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«Кроме того, <…> следует оперативно дать указания руководству приходов, патриарших подворий и монастырей Московской епархии о необходимости обеспечения повышенного уровня безопасности храмов и приходских строений, в особенности в дни проведения праздничных богослужений с участием большого количества верующих», — говорится в циркулярном письме митрополита.

Он указал на необходимость оперативной проверки обеспеченности храмов инженерно-техническими средствами охраны и квалифицированной физической защитой, проконтролировать работу противопожарной защиты зданий и помещений и, если обнаружатся недостатки, немедленно устранить их.

В результате стрельбы и пожара в Crocus City Hall вечером 22 марта погибли 115 человек, пострадали еще свыше 100.