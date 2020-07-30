Пастух умер от удара молнии на Кубани

Инцидент произошел в минувший понедельник. Сообщение о трагедии поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Очевидцы заявили, что нашли обгоревшее тело 23-летнего пастуха недалеко от фермы.

«В ходе судебно-медицинской экспертизы стало понятно, что парень погиб в результате удара молнии. По факту случившегося проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали «Экспресс газете» в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.