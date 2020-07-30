30 июля 2020, 12:44
Пастух умер от удара молнии на Кубани
В Кубанском селе Коноково молния ударила молодого пастуха. От полученных травм он скончался на месте. Об этом сообщила «Живая Кубань».
Инцидент произошел в минувший понедельник. Сообщение о трагедии поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Очевидцы заявили, что нашли обгоревшее тело 23-летнего пастуха недалеко от фермы.
«В ходе судебно-медицинской экспертизы стало понятно, что парень погиб в результате удара молнии. По факту случившегося проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали «Экспресс газете» в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.