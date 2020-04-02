Пастух убил человека из-за пропавших коров

По информации ИА Nation News, инцидент произошел в селе Черемшанка. Из-за пастбища между пастухом и его соседом началась ссора. Первый разозлился и ударил второго ножом в плечо.

Спустя некоторое время пастух обнаружил недостаток коров на пастбище и вступил в конфликт с другим соседом. Его злоумышленник убил из огнестрельного оружия.

Судье обвиняемый сказал, что не хотел наносить ножевые ранения, а револьвер, по его словам, выстрелил сам. Тем не менее, сотрудники полиции доказали вину обвиняемого.

По данным регионального СК, мужчина получил девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.