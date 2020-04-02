02 апреля 2020, 11:56
Пастух убил человека из-за пропавших коров
Пастух из Алтайского края застрелил одного человека и порезал другого, когда узнал о пропаже коров с пастбища. Преступник получил девять лет лишения свободы. Об этом сообщил «Регион online».
По информации ИА Nation News, инцидент произошел в селе Черемшанка. Из-за пастбища между пастухом и его соседом началась ссора. Первый разозлился и ударил второго ножом в плечо.
Спустя некоторое время пастух обнаружил недостаток коров на пастбище и вступил в конфликт с другим соседом. Его злоумышленник убил из огнестрельного оружия.
Судье обвиняемый сказал, что не хотел наносить ножевые ранения, а револьвер, по его словам, выстрелил сам. Тем не менее, сотрудники полиции доказали вину обвиняемого.
По данным регионального СК, мужчина получил девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.