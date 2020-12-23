Пассажиры выпрыгнули из самолета при взлете в США

Уточняется, что, когда они были у входа, сработал надувной трап, и девушка с мужчиной спустились на землю. Спустя некоторое время их задержали представители правопорядка. С Мердок и Греко путешествовала собака.

Виновникам инцидента вменяют незаконное посягательство третьей степени, а также угрозу безопасности других людей на борту второй степени. Отмечается, что одному из нарушителей поставлен диагноз ПТСР.

Ранее сообщалось, что В США на рейсе United Airlines из Орландо в Лос-Анджелес один из пассажиров потерял сознание и впоследствии умер. Мужчина, который делал ему искусственное дыхание, заразился коронавирусом. Погибший пассажир летел с женой. Оба указали в анкетах, что не больны коронавирусом и у них не было симптомов в течение последних 14 дней. Никаких доказательств этого авиакомпания не требует.

Впоследствии женщина призналась, что ее муж плохо себя чувствовал перед поездкой — у него пропали вкус и обоняние. Пара направлялась домой, чтобы пройти тестирование.