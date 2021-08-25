Пассажиры в метро Москвы подрались из-за мальчика-аутиста

Потасовка произошла в вагоне метро Москвы после того, как один из пассажиров потеснил на сиденье мальчика-аутиста. Его родственников это возмутило, и впоследствии между ними завязалась драка, сообщил РЕН ТВ.

В Сети появилась запись с камеры в вагоне, по которой можно проследить, как развивался конфликт. Можно заметить, как в вагон заходят три пассажира. Мальчик, страдающий аутизмом, в этот момент сидел вполоборота. Вошедшая женщина попросила его подвинуться и села рядом. Подошел еще один молодой человек. Ему не хватило места и он сел, задева мальчика.

Родители ребенка начали возмущаться. На кадрах можно заметить, как женщина — предположительно, его мать — высказывает свое недовольство. Ребенок пытается ее успокоить. Страсти накалились, когда родители мальчика уже собирались выходить из вагона. Мужчина — вероятно, его отец — вступил в словесную перепалку с молодым человеком, потеснившим ребенка. Тот в гневе вскочил с места, но его остановили другие пассажиры. Однако затем мужчина возвратился в вагон — и началась драка.

Полиция уже проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее в Волжском завели уголовное дело на директора аквапарка, который отказался впустить мать с ребенком-аутистом.