Пассажиры украли у таксиста 52 тысячи рублей

18 ноября молодой человек в возрасте 21 года заявил в полицию о краже. По информации пресс-службы, он занимается частным извозом.

Пострадавший заявил, что утром 13 октября у дома № 9 по Московскому шоссе трое мужчин сели в его автомобиль KIA Rio. Пассажиры угрожали таксисту расправой и отобрали деньги в сумме 52 тысяч рублей. Нападавшие вышли из машины и скрылись с места происшествия.

В настоящее время проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранительные органы объявили розыск злоумышленников.