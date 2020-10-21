Пассажиры трамвая попали в полицию после драки из-за маски

Подравшиеся из-за маски пассажиры трамвая попали в полицию в Санкт-Петербурге, сообщили сотрудники ГУ Росгвардии по городу и Ленинградской области.

По их словам, кондуктор общественного транспорта, который ехал по маршруту № 9, попросил находившегося в салоне мужчину воспользоваться средством индивидуальной защиты. Житель Петербурга отреагировал агрессивно и начал оскорблять работника. Ему сделал замечание другой горожанин. В итоге перепалка между пассажирами переросла в драку, пишет ИА «Невские новости».

Трамвай остановился на проспекте Энгельса. На место прибыли Росгвардейцы и задержали участников конфликта и передали в руки сотрудников полиции. В отношении мужчин составили протокол за мелкое хулиганство.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске неизвестные разместили баннеры с предупреждением о смерти из-за нежелания носить маски. По словам местных жителей, носить маски и соблюдать дистанцию необходимо, но запугивать людей смертью не нужно. Некоторые предложили убрать такую рекламу и заменить ее на что-нибудь другое.