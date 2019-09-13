Пассажиры вылетели из Новосибирска в Крым с третьей попытки

Жители Новосибирска были крайне измучены, когда наконец сели в самолет до Крыма. Дело в том, что их рейс дважды откладывали из-за неисправностей Boeing 737-800. Транспортная прокуратура начала проверку.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Сибирь» должен был вылететь из Новосибирска 12 сентября в 17:45. Однако перед перед началом посадки в лайнере нашли некоторые неисправности. Людей попросили вернуться в зал ожидания.

Через 40 минут пассажиров вновь пригласили на посадку. Однако борт не смог взлететь, хотя уже набирал скорость на взлетно-посадочной полосе.

Путешественникам объяснили, что в самолете опять необходимо устранить неисправности.

Туристы вернулись в зал ожидания. В итоге люди вылетели в Симферополь на другом лайнере в 00:36 13 сентября. По данному факту Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Об этом сообщил сайт «КП» со ссылкой на пресс-службу ведомства.