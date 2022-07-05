Пассажиры самолета из Дубая 14 часов летели с дырой в фюзеляже

Летевшие из Дубая пассажиры провели 14 часов в самолете с дырой в фюзеляже. Удар люди услышали практически сразу после взлета, а огромную пробоину увидели уже после приземления.

Пассажиры летели из Дубая в Брисбен на лайнере авиакомпании Emirates. По информации Euronews, дыра в корпусе самолета появилась, когда лопнула одна из 22 шин шасси Airbus A380. Люди услышали удар почти сразу же после взлета, но воздушное судно продолжило полет. Всего в небе они провели 14 часов. Бортпроводники заверили всех, что ситуация находится под полным контролем.

«Раздался громкий хлопок, который я почувствовал его через пол. Экипаж сохранял спокойствие, остановил раздачу еды и проверил крылья, двигатели», — рассказал один из пассажиров.

Уже в Брисбене пассажиры вышли из лайнера и увидели большую дыру в фюзеляже, а также спущенную шину шасси. Никто из людей не пострадал.

Сейчас лайнер находится в аэропорту Брисбена. Перевозчик заявил, что пробоина никак не повлияла ни на раму, ни на конструкцию самолета. В той части, где оказалась дыра, нет датчиков для проверки наличия отверстий. Ни один прибор самолета не показал каких-либо неисправностей.