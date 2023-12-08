Происшествия 08 декабря 2023, 20:43 Пассажиры рейса Минводы — Петербург не пострадали при аварийной посадке Губернатор Владимиров: при посадке самолета из Минвод никто не пострадал Freepik

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После аварийной посадки самолета Минеральные Воды — Санкт-Петербург в аэропорту вылета никто не пострадал. Об этом губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в Telegram-канале.

«Самолет вернулся в Минводы, уже приземлился. По оперативной информации, пострадавших в результате происшествия нет», — написал он.

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По словам Владимирова, сейчас в аэропорту «проводят необходимые действия».

По данным Telegram-канала «112», экипаж пассажирского самолета авиакомпании «Россия» принял решение совершить аварийную посадку в аэропорту Минеральные Воды. По неподтвержденной информации, это произошло из-за кратковременного срабатывания датчика давления.

Airbus 321-111 успешно приземлился, на его борту находились 111 человек.