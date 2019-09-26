Пассажиры получат компенсации от Аzur Air после жесткой посадки самолета в Барнауле

Авиакомпания Azur Air пообещала выплатить пассажирам, летевшим из Вьетнама, по 100 тысяч рублей после жесткой посадки в Барнауле. Также перевозчик намерен оказывать содействие в расследовании этого случая.

Жесткую посадку Boeing в Барнауле сначала приняли за учения Подробнее

«Авиакомпанией принято решение осуществить пассажирам данного рейса выплату компенсации в сумме по 100 тысяч рублей в счет возмещения причиненного вреда, в том числе морального», — рассказали в пресс-службе Azur Air.

Люди, получившие травмы, получат страховую выплату согласно федеральному закону. Представители компании добавили, что ее страховыми случаями занимается СПАО «Ингосстрах».

Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air вечером 25 сентября совершил жесткую посадку в Барнауле. По первой информации, произошло задымление правой стойки шасси. Однако позже перевозчик опроверг эти сообщения. Он назвал посадку штатной и плановой.

На борту находился 344 человека. Все они были эвакуированы с помощью надувных трапов. При этом медицинская помощь понадобилась 56 человеку.Одна женщина была госпитализирована. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Авиакомпания вместе с авиационными властями, производителем самолета и аэропортом прилета проводит расследование.