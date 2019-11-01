Пассажиры погибли при падении легкомоторного самолета в США

По информации ИА Nаtiоn Nеws, скончались два пассажира. Самолет пытался совершить аварийную посадку и столкнулся с автомобилем на шоссе. Из-за инцидента проезд по участку дороги закрыли на несколько часов.

В настоящее время национальное управление по безопасности на транспорте выясняет детали и причины произошедшего.

В Федеральном авиационном управлении США пояснили, что крушение самолета случилось на юго-востоке, недалеко от Окалы утром около 11:30 по местному времени.