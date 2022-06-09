Пассажиры не пострадали при возгорании стойки шасси после посадки самолета в Сочи

В аэропорту Сочи успешно потушили стойку шасси, которая загорелась у пассажирского самолета при посадке. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС.

Левое шасси частично загорелось у самолета авиакомпании Nordwind. Все службы аэропорта сработали слаженно, и возгорание оперативно потушили.

«Пострадавших нет. Пассажиров высадили из самолета», — уточнили в воздушной гавани.

На борту находился 191 пассажир. На самолете начали замену шасси. Аэропорт Сочи продолжил прием и выпуск бортов в штатном режиме с использованием одной полосы.