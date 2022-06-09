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    09 июня 2022, 20:28

    Пассажиры не пострадали при возгорании стойки шасси после посадки самолета в Сочи

    МЧС: при возгорании стойки шасси на рейсе Казань — Сочи никто не пострадал

    Александра Ломейко

    В аэропорту Сочи успешно потушили стойку шасси, которая загорелась у пассажирского самолета при посадке. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС.

    Левое шасси частично загорелось у самолета авиакомпании Nordwind. Все службы аэропорта сработали слаженно, и возгорание оперативно потушили.

    «Пострадавших нет. Пассажиров высадили из самолета», — уточнили в воздушной гавани.

    На борту находился 191 пассажир. На самолете начали замену шасси. Аэропорт Сочи продолжил прием и выпуск бортов в штатном режиме с использованием одной полосы.