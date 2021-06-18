Пассажиры не помогли женщине, которая упала в обморок в автобусе Санкт-Петербурга

Петербурженка потеряла сознание в автобусе. Случившееся запечатлела камера видеонаблюдения. На записи видно, что ни одни из пассажиров не помог ей. Об этом сообщило агентство «Невские новости».

Пострадавшей помог лишь водитель. Он в зеркало увидел произошедшее и остановил автобус. Мужчина вызвал для пострадавшей скорую. Пассажиры же отреагировали на обморок испугом. Кто-то вышел на своей остановке. Ехавший в салоне молодой человек даже отпрыгнул от девушки и испуганно взялся за сердце.