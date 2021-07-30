Пассажиры напали на таксиста в Пензе

В Пензе двое пассажиров напали на таксиста и ограбили его. Возбуждено уголовное дело, написала «Пенза-пресс».

В Пензе в полицию обратился таксист, которого ограбили и избили пассажиры. Мужчина рассказал, что подвозил двух молодых людей. Когда они вышли из машины, таксист заметил пропажу 1100 рублей.

Таксист догнал пассажиров, между ними возник конфликт. После этого один из пассажиров несколько раз ударил таксиста.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.