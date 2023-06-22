22 июня 2023, 16:34
Пассажиры начали драться в автобусе на западе Москвы
«360» показал видео драки, которую устроили пассажиры автобуса на западе Москвы
В Москве пассажиры начали драку в автобусе и продолжили ее уже на улице. Видео с моментом потасовки появилось в распоряжении «360».
Конфликт произошел в автобусе. Что именно не поделили пассажиры, неизвестно. Мужчины начали драться в общественном транспорте. Затем они вышли из автобуса и продолжили махать кулаками на улице около дома № 16 на Говорова.
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Судя по кадрам, они повалили друг друга на землю. Это не остановило мужчин — в таком положении они не перестали драться. Несколько человек вышли из остановившегося рядом автобуса и попытались разнять их. На помощь подоспел прохожий. Вместе они растащили драчунов. Чем закончилась потасовка пассажиров, также неизвестно.
Драки
Автобусы
Москва 2023
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