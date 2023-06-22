Эксклюзив 22 июня 2023, 16:34 Пассажиры начали драться в автобусе на западе Москвы «360» показал видео драки, которую устроили пассажиры автобуса на западе Москвы

Читать 360tv в

В Москве пассажиры начали драку в автобусе и продолжили ее уже на улице. Видео с моментом потасовки появилось в распоряжении «360».

Конфликт произошел в автобусе. Что именно не поделили пассажиры, неизвестно. Мужчины начали драться в общественном транспорте. Затем они вышли из автобуса и продолжили махать кулаками на улице около дома № 16 на Говорова.

Реклама

Судя по кадрам, они повалили друг друга на землю. Это не остановило мужчин — в таком положении они не перестали драться. Несколько человек вышли из остановившегося рядом автобуса и попытались разнять их. На помощь подоспел прохожий. Вместе они растащили драчунов. Чем закончилась потасовка пассажиров, также неизвестно.