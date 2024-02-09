Происшествия 09 февраля 2024, 15:29 Пассажиры московского метро вернули хозяйке потерявшегося пса Пассажиры метро в Москве не дали выгнать потерявшегося пса и вернули его хозяйке Unsplash

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Пассажиры московского метро помогли вернуть домой заблудившуюся собаку. Большого пса заметили на станции метро «Лухмановская». Его хозяйку удалось найти с помощью соцсетей, рассказали в Telegram-канале «Москва с огоньком».

На одном из интернет-ресурсов появилась видеозапись того, как уборщик пытался веником выгнать собаку со станции. Та показалась работнику бездомной. Однако пассажиры не дали мужчине это сделать и вызвали волонтеров. Потерявшегося пса забрали на передержку.

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Спустя некоторое время с волонтерами связалась хозяйка собаки. Она увидела видео со своим псом в интернете, и в итоге питомец вернулся домой.

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