05 февраля 2020, 15:01
Пассажиры микроавтобуса погибли при лавине в Турции
Лавина на востоке Турции уронила пассажирский микроавтобус с обрыва в 40 метров. Четыре человека скончались, еще пятерых госпитализировали. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на телеканал NTV.
Предполагается, что на момент происшествия в автобусе находились 10-15 пассажиров.
Спасателей на место инцидента вызвал водитель снегоуборочной машины, которая находилась недалеко. Он помогал в эвакуации пострадавших и тел. Очевидец отметил, что в транспорте были дети.