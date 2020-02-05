Пассажиры микроавтобуса погибли при лавине в Турции

Предполагается, что на момент происшествия в автобусе находились 10-15 пассажиров.

Спасателей на место инцидента вызвал водитель снегоуборочной машины, которая находилась недалеко. Он помогал в эвакуации пострадавших и тел. Очевидец отметил, что в транспорте были дети.