    05 февраля 2020, 15:01

    Пассажиры микроавтобуса погибли при лавине в Турции

    Ольга Ситникова

    Лавина на востоке Турции уронила пассажирский микроавтобус с обрыва в 40 метров. Четыре человека скончались, еще пятерых госпитализировали. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на телеканал NTV.

    Предполагается, что на момент происшествия в автобусе находились 10-15 пассажиров.

    Спасателей на место инцидента вызвал водитель снегоуборочной машины, которая находилась недалеко. Он помогал в эвакуации пострадавших и тел. Очевидец отметил, что в транспорте были дети.