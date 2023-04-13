Происшествия 13 апреля 2023, 09:25 Пассажиры Ми-8 в Якутии получили ожоги от авиакеросина во время полета Прокуратура: 3 пассажира Ми-8 получили ожоги от топлива во время полета в Якутии РИА «Новости»

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Три пассажира вертолета Ми-8 получили химические ожоги от авиакеросина во время полета по маршруту Среднеколымск — Черский в Якутии. По предварительным данным, причиной стало попадание топлива на сиденья, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, ЧП произошло 11 апреля. Сначала пассажиры почувствовали резкий запах керосина в салоне. А примерно через час полета три человека ощутили жжение.

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В авиакомпании высказали предположение, что авиакеросин мог попасть на сиденья из-за перепада температур и выхода топлива через дренаж.

На борту Ми-8 находилось 22 пассажира, уточнили в прокуратуре. За помощью медиков обратились трое. У них диагностировали химический ожог первой-второй степени в подколенных областях.

По факту случившегося проверку проводит также Северо-Восточное линейное управление МВД России на транспорте. Все обстоятельства происшествия продолжают устанавливать и сотрудники транспортной прокуратуры.