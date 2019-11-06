Пассажиры «Ласточки» провели несколько часов без воды из-за обледеневших проводов

Пассажиры застрявшего на пять часов состава поделились, что из-за отключения в вагоне электричества не работали кулеры, хотя в них была вода. При этом за чашку кофе требовалось отдать 100 рублей.

Около пяти часов железнодорожные службы не могли исправить положение. Пассажиры рассказали, что первые три часа им не сообщали вовсе никакой информации о причине незапланированной стоянки.

Дмитрий Поздняков, один из пассажиров, отметил, что паники в «Ласточке» не было.

«Народ у нас бетонный, с чувством юмора, — отметил он. — Примерно минут по 40 пару раз приходилось сидеть вообще без света, на „аварийке“. А спустя несколько часов поезд поехал со скоростью не больше 30 км/час».

Сообщается, что всем пассажирам выдали бланки на получение денежной компенсации. Ее сумма пока не уточняется.