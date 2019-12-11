Пассажиры Як-42 с отказавшим двигателем прибыли в пункт назначения

Большинство пассажиров авиакомпании «Красавиа», чей самолет Уфа — Нижневартовск экстренно приземлился в аэропорту вылета, уже находятся в пункте назначения. Специалисты выясняют причины неисправности лайнера.

«Борт прибыл в Нижневартовск в 05:04 (03:04 мск)», — рассказали РИА «Новости» в справочной воздушной гавани. Там добавили, что посадка прошла успешно.

Самолет Як-42 экстренно возвращается в Уфу из-за отказа двигателя Подробнее

В пресс-службе «Красавиа» уточнили, что на резервном самолете в Нижневартовск прибыли 60 пассажиров. Об этом сообщил РБК. При этом ТАСС со ссылкой на представителей перевозчика передал, что часть людей отказались лететь на выделенном лайнере.

Сейчас специалисты «Красавиа» и сотрудники надзорных ведомств разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Вечером 10 декабря Як-42 вылетел из аэропорта Уфы и направился в Нижневартовск. Однако вскоре экипаж принял решение вернуться в Уфу. Причиной стал отказ третьего двигателя. Посадка в авиагавани отправления прошла успешно. Всего на борту находился 81 человек.

В связи со случившемся Уфимская транспортная прокуратура инициировала проверку.