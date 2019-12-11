  • Пассажиры Як-42 с отказавшим двигателем прибыли в пункт назначения

    11 декабря 2019, 09:52

    Наза Салех Захи

    Большинство пассажиров авиакомпании «Красавиа», чей самолет Уфа — Нижневартовск экстренно приземлился в аэропорту вылета, уже находятся в пункте назначения. Специалисты выясняют причины неисправности лайнера.
    Пассажиры Як-42 с отказавшим двигателем прибыли в пункт назначения

    «Борт прибыл в Нижневартовск в 05:04 (03:04 мск)», — рассказали РИА «Новости» в справочной воздушной гавани. Там добавили, что посадка прошла успешно.

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    В пресс-службе «Красавиа» уточнили, что на резервном самолете в Нижневартовск прибыли 60 пассажиров. Об этом сообщил РБК. При этом ТАСС со ссылкой на представителей перевозчика передал, что часть людей отказались лететь на выделенном лайнере.

    Сейчас специалисты «Красавиа» и сотрудники надзорных ведомств разбираются в обстоятельствах произошедшего.

    Вечером 10 декабря Як-42 вылетел из аэропорта Уфы и направился в Нижневартовск. Однако вскоре экипаж принял решение вернуться в Уфу. Причиной стал отказ третьего двигателя. Посадка в авиагавани отправления прошла успешно. Всего на борту находился 81 человек.

    В связи со случившемся Уфимская транспортная прокуратура инициировала проверку.