Пассажиры госпитализированы после резкого торможения автобуса в Москве

Четверых пассажиров московского автобуса пришлось госпитализировать. Они получили травмы, когда транспортное средство резко затормозило.

Парень во время квеста в Москве рухнул с высоты и оказался в больнице Подробнее

Четверо пассажиров попали в больницу с серьезными травмами: очаговая травма головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы. Инцидент на дороге произошел в районе дома № 3 на Таганской улице.

«В результате резкого торможения автобуса получили травмы четыре пассажира. Все госпитализированы», — подтвердили информацию в пресс-службе управления ГИБДД по городу Москве.

В ведомстве сообщили, что по факту ДТП ведется расследование, которое позволить выяснить все причины случившегося.