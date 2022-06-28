Пассажиры Домодедово столкнулись со сбоем в регистрации на рейсы

Пассажиры Домодедово столкнулись с техническими неполадками при регистрации на рейсы. Об этом сообщили «Известия».

Сбои привели к задержке и отмене вылетов. В Домодедово у восьми рейсов сдвинули время отправления. Еще четыре вылета отменили. Проблемы с регистрацией на момент создания новости наблюдаются около двух часов. При этом официальное табло на сайте аэропорта гласит, что все предполетные этапы — регистрация, посадка и вылет — совершаются вовремя.

Также сбои в системе регистраций привели к огромным очередям. «Известия» опубликовали кадры с места. На них видно, что пассажиры стоят в огромных очередях ко всем стойкам регистрации.

Кроме того, отмены и задержки вылетов наблюдаются во Внуково. На данный момент два рейса перенесли на более позднее время. Еще два — отменили. Взаимосвязь со сбоями в системе регистрации не уточняется.

Ранее Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России до 30 июня. Об этом сообщил RT.