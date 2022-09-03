Эксклюзив 03 сентября 2022, 18:04 Поделиться Telegram

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Viber Пассажиры автобуса в Уфе скрутили буйного безбилетника В Уфе безбилетник напал на пассажиров и разгромил автобус

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Поездка на автобусе превратилась в настоящее приключение для жителей Уфы из-за буйного безбилетника. Молодой человек сначала ударил девушку, а потом принялся крушить салон и даже выбил окно. Скрутить дебошира удалось нескольким мужчинам. Остальные пассажиры вызвали полицию. В распоряжении «360» оказалось видео с остановки, где удерживали дебошира.

На опубликованных кадрах группа мужчин удерживает на земле молодого человека, который пытается вырваться и ведет себя достаточно агрессивно.

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В пресс-службе республиканского главка МВД сообщили, что пьяный молодой человек разбил стекло в автобусе, который не остановился по его требованию, а после напал на женщину-водителя.

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Пострадавшая написала заявление. В данный момент правоохранители проводят проверку. Они назначили медицинские экспертизы и оценку поврежденного имущества. По результатам полиция примет решение о заведении уголовного дела.

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