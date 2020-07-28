Пассажиры автобуса в Москве устроили поножовщину

Два пассажира автобуса на юго-западе Москвы поссорились, один ранил второго ножом. Пострадавшего госпитализировали, он в коме.

«В рейсовом автобусе между двумя пассажирами возник словесный конфликт. Выйдя на остановке, они продолжили ругаться. В результате один из них нанес оппоненту удар в живот предметом, похожим на нож», — сообщили представители пресс-службы столичного главка МВД России.

Полицейские обнаружили раненого 33-летнего мужчину на Севастопольском проспекте. Недалеко оказался и подозреваемый в преступлении — 64-летний москвич. Его задержали, но потом отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Следственный отдел МВД по району Черемушки возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее сообщалось об убийстве во время семейного застолья в Базарном Карабулаке Саратовской области. Там свекровь воткнула нож в грудь своей снохе, от ранения молодая женщина скончалась. По словам подозреваемой в убийстве, сноха оскорбляла ее и своего свекра. Женщина, которая в тот момент резала яблоки, не выдержала и ранила сожительницу сына ножом.