Происшествия 09 января 2023, 08:25 Пассажиры автобуса пострадали в результате аварии в Алтайском крае Прокуратура Алтайского края начала проверку ДТП с участием рейсового автобуса

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Авария произошла в Панкрушихинском районе Алтайского края. Перевернулся автобус, в салоне которого были 54 человека. Об этом 9 января сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Автобус направлялся по маршруту «Караганда — Новосибирск», но на 17 километре от села Панкрушиха сошел с трассы и опрокинулся на бок. При этом прокуратура Алтайского края не сообщила, скольким пассажирам понадобилась медицинская помощь.

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«Организована проверка, в ходе которой будут оценены вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров», — сообщили в ведомстве.

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Кроме этого в прокуратуре уточнили, что на место аварии выехала и. о. прокурора Панкрушихинского района Ольга Фролова.

Накануне произошло ДТП в Башкирии, где пострадали девять человек, в том числе четверо детей в возрасте от трех до 4 лет. Семерым пострадавшим понадобилась срочная медицинская помощь.