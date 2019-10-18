Пассажиры автобуса пострадали при столкновении с легковушкой в Башкирии
Легковой автомобиль марки Opel Astra столкнулся с автобусом Fiat Ducato на дороге Стерлитамака в Башкирии. В результате ДТП пять пассажиров общественного транспорта пострадали. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали аварию на улице Патриотическая в Стерлитамаке. Предполагается, что виновником ДТП стала 36-летняя местная жительница, которая управляла легковушкой Opel Astra.
Женщина-водитель врезалась в пассажирский автобус, который следовал по маршруту № 43. В салоне общественного транспорта находились пять человек, их осматривают медики.