Происшествия 14 сентября 2023, 14:24 Пассажиры автобуса Донецка получили ранения при обстреле ВСУ Мэр Донецка Кулемзин сообщил о 2 раненых пассажирах автобуса при обстреле ВСУ РИА «Новости»

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Автобус с пассажирами попал под обстрел украинских боевиков в Петровском районе Донецка. Ранения получили находящиеся в салоне мужчина и женщина. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что автобус следовал по маршруту № 93.

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«В результате обстрела Петровского района в микрорайоне шахты № 7 поврежден автобус 93-го маршрута. Ранены женщина и мужчина», — написал Кулемзин.

По данным представительства Донецкой Народной Республики в Центре контроля и координации, всего в Петровский район Донецка прилетели три снаряда калибра 155 миллиметров. Украинские боевики выпустили их с территории подконтрольного киевскому режиму села Максимильяновка.

Всего по городу с утра четверга, 14 сентября, выпустили 49 снарядов, в том числе пять с кассетными боеприпасами. Пострадали Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы Донецка.