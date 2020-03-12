В аэропорту Кемерова совершил вынужденную посадку рейс из Иркутска. Летевшему в Москву пассажиру стало плохо. Его уже отправили в под наблюдение медиков.

В воздушной гавани приземлился самолет авиакомпании S7 Airlines, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центра медицины катастроф региона.

«В полете пассажиру стало плохо, было принято решение садиться в Кемерове», — уточнили в пресс-службе.

Мужчина почувствовал себя плохо через полтора часа после взлета, рассказало РИА «Новости». У 58-летнего пассажира заболело сердце. Находившийся на борту врач оказал ему первую помощь и заявил, что необходимо экстренно посадить самолет.

Мужчину сняли с рейса и отправили в больницу. Врачи выяснят, в чем причина его плохого самочувствия. Пассажирский лайнер уже вылетел в пункт назначения.