Пассажирское судно загорелось у берегов Филиппин

Более 80 человек оказались заложниками пожара на пассажирском лайнере недалеко от берегов Филиппин, сообщил Telegram-канал «Комсомольской правды». По данным издания, спасатели начали эвакуировать людей.

На загоревшемся пароме находились 82 человека — 48 пассажиров и 34 члена экипажа. По информации РИА ФАН, люди начали прыгать в воду, чтобы спастись от огня. Экстренные службы достали из моря минимум 39 человек. О причинах пожара пока ничего неизвестно — специалисты займутся этим после завершения спасательной операции.

Похожий случай на Филиппинах произошел в мае. Тогда загорелся корабль, на борту которого находились 124 пассажира и 10 членов экипажа. В результате ЧП погибли семь человек, сообщил RT.

В середине февраля загорелся дрейфующий у побережья Азорских островов Португалии корабль Felicity Ace. Он перевозил около четырех тысяч автомобилей, включая премиальные — Porsche, Audi и Bentley. Спасатели в тот же день эвакуировали 22 члена экипажа, а вот огонь потушили только спустя несколько дней.