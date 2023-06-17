Происшествия 17 июня 2023, 10:49 Пассажирский вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Якутии МЧС: вертолет Ми-8 с пассажирами на борту аварийно сел в Якутии РИА «Новости»

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В Якутии аварийно приземлился вертолет Ми-8, на борту которого находились 25 человек. Об этом в Telegram-канале сообщило ГУ МЧС России по Республике Саха.

По данным ведомства, воздушное судно совершило вынужденную посадку в 90 километрах от Якутска. На его борту находились 21 пассажир и четыре члена экипажа. Никто не погиб и не пострадал. Сейчас к месту ЧП готовятся вылететь сотрудники региональной поисково-спасательной базы.

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«В готовности к реагированию находится воздушное судно Ми-8 МЧС России с 10 спасателями ведомства», — указано в сообщении.

В феврале жесткую посадку в Мурманской области совершил вертолет Ми-8. В результате ЧП травмы различной степени тяжести получили пилот и один пассажир. В авиационных службах предварительными причинами аварии с вертолетом назвали ошибку пилотирования или отказ техники. После случившегося следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.