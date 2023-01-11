Происшествия 11 января 2023, 21:53 Пассажирский троллейбус задымился в Петербурге

Читать 360tv в

В Калининском районе Санкт-Петербурга троллейбус с пассажирами заволокло дымом. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональное МЧС.

Троллейбус задымился на улице Руставели. В этот момент в салоне находились два пассажира, которые своевременно покинули его. На место происшествия прибыли 10 спасателей и две единицы спецтехники. В результате никто не пострадал.

Реклама

«Водитель действовал по инструкции грамотно, эвакуировал пассажиров, обесточил троллейбус, вызвал пожарных. Движению ничего не мешает», — добавили в пресс-службе «Горэлектротранса».

Реклама