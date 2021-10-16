Пассажирский трап въехал в терминал D в Шереметьево

Пассажирский самоходный трап въехал в переходную галерею терминала D в аэропорту Шереметьево. ЧП произошло сегодня утром, около 07:30.

Представители воздушной гавани уточнили, что пассажирский трап следовал по установленному маршруту, когда верхняя часть его лестничного пролета столкнулась с переходной галереей телетрапа терминала.

В пресс-службе подчеркнули, что в результате этого никто не пострадал, а на работе аэропорта это никак не сказалось. Шереметьево работает в штатном режиме.

В конце сентября гражданин Кубы залез под крышу в терминале аэропорта Внуково. По предварительным данным, так иностранец хотел привлечь внимание к себе и проблеме невозможности обменять билет на родину. Его задержали правоохранители.