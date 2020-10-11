Пассажирский теплоход сел на мель в Подмосковье из-за пробоины

Пассажирский теплоход «Бородино» получил пробоину и сел на мель в поселке Белоомут в Подмосковье. Он следовал маршрутом «Муром — Москва».

«Теплоход маршрута „Муром-Москва“ находится в десяти метрах от берега. На борту 89 человек и 41 член экипажа. Розлива топлива нет. Пострадавших нет», — сообщили в региональном управлении МЧС.

Сейчас судно находится на 798 километре реки Ока в городском округе Луховицы. К 10:00 по московскому времени удалось остановить течь. Сейчас идет откачка воды. На днище теплохода натянули резиновый «пластырь» с помощью четырех судов, которые прибыли из порта «Коломна». Последствия ликвидируют 22 человека и 11 едининц техники от МЧС.

Пассажиров уже эвакуировали на берег и разместили в трех автобусах, которые предоставила туристическая фирма «Победа». Пробоина теплохода находится в носовой части. Судно напоролось на камни.

Пресс-служба московской межрегиональной транспортной прокуратуры сообщила, что ведомство проверит все обстоятельства случившегося.

В конце сентября теплоход столкнулся с баржей в Ямало-Ненецкком автономном округе. Погибших и пострадавших не было.