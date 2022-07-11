Пассажирский теплоход сел на мель на реке Лена в Республике Саха

Пассажирский теплоход, выполнявший рейс Лямпушка — Якутск, сел на мель на середине реки Лена в трех километрах от села Графский Берег. Об этом написал ОТР.

В результате происшествия семь человек были доставлены в медучреждение.

«На борту судна находились девять пассажиров и шесть членов экипажа. В результате происшествия пострадали семь человек, в настоящее время они эвакуированы на берег и доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи», — сообщила старший помощник руководителя восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Екатерина Петрушина.

По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за плохой видимости.