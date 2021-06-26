Пассажирский теплоход и гидророцикл врезались в Финском заливе

Теплоход с пассажирами врезался в гидроцикл в Финском заливе. В результате столкновения никто из людей не пострадал. Петербургская транспортная прокуратура уже начала проверку.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта по факту столкновения пассажирского теплохода с гидроциклом», — сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Столкновение произошло вечером 26 июня в акватории Финского залива. Предварительно выяснили, что после аварии пассажирский теплоход «Метеор-171» продолжил свое движение. На борту находились семь человек.

«Гидроцикл получил повреждения и в настоящее время ошвартован на базе стоянке судов Центра ГИМС. Пострадавших нет», — уточнили в надзорном ведомстве.

Прокуратура проверит все обстоятельства аварии, отметили «Невские новости». Сотрудники ведомства намерены вызвать капитана судна для объяснений. Если появятся основания, то будут приняты необходимые меры.