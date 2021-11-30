Пассажирский Suреrjеt экстренно сел в Волгограде с отказавшим двигателем

Пассажирский самолет Superjet 100, выполнявший рейс из Нижневартовска в Минеральные Воды, прервал полет и запросил экстренную посадку. По данным «Интерфакса», причиной стал отказ одного из двигателей.

Предположительно, командир лайнера доложил диспетчеру об отказе правого двигателя и запросил экстренную посадку. Экипажу SSJ-100 предложили сесть в Волгограде.

По сведениям от источника агентства, самолет уже приземлился. Его сняли с полетов. За пассажирами отправят резервный борт.

В авиакомпании «Азимут», которой принадлежит Superjet, сообщили РБК, что самолет благополучно сел в аэропорту Волгограда в 07:53. По предварительным данным, на борту находились 75 пассажиров.

Ранее, 28 ноября, в столичном аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 777. Лайнер, принадлежащий авиакомпании Royal Flight, выполнял рейс из Пунта-Каны в Доминикане. В Royal Flight сообщили «360», что у Boeing 777 произошло падение давления в одном из шести колес шасси. Самолет благополучно приземлился в Шереметьево на пяти колесах.