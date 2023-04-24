Происшествия 24 апреля 2023, 20:40 Пассажирский самолет загорелся при взлете в аэропорту Катманду Kathmandu Post: вылетевший из Непала в Дубай самолет загорелся в воздухе Unsplash

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Экипаж самолета компании Fly Dubai зафиксировал возгорание при взлете из аэропорта Катманду. Об этом сообщило издание Kathmandu Post.

«Самолет Fly Dubai загорелся при взлете из аэропорта Катманду и пытается совершить посадку», — указали в материале.

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Уточнялось, что на территорию аэропорта направили пожарные машины. Также было принято решение временно закрыть воздушную гавань для подготовки к аварийной посадке воздушного судна.

В управлении гражданской авиации Непала заявили, что вылетевший из Катманду самолет Fly Dubai Boeing 737-800 столкнулся с птицей и продолжил полет в Дубай в обычном режиме,

«Рейс 576 авиакомпании FlyDubai из Катманду в Дубай направляется в пункт назначения в соответствии с планом полета», — пояснили в ведомстве.

Согласно данным сайта Flightradar, речь идет о самолете Boeing 737 компании Fly Dybai, который вылетел рейсом FZ 576 из Катманду в Дубай.