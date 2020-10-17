Пассажирский самолет задел крылом машину с продуктами в Шереметьево

Прилетевший из Новосибирска в Шереметьево пассажирский лайнер после посадки задел кончиком крыла машину с продовольствием. Никто не пострадал, но следователи начали проверять обстоятельства ЧП.

По данным пресс-службы Московского межрегионального СУ на транспорте СК России, авария произошла в 10:24. Лайнер прилетел из Новосибирска и во время рулежки зацепил крылом машину, которая перевозила продукты.

На борту самолета в этот момент находились 112 пассажиров. С ними все в порядке. Люди благополучно вышли из лайнера и отправились по своим делам. Сейчас сотрудники СК при помощи криминалистической техники осматривают самолет. Им предстоит выяснить все нюансы аварии и оценить ущерб.