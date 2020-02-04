Пассажирский самолет выкатился за пределы полосы в Уфе

Пассажирский самолет неудачно провел рулежку в уфимском аэропорту. Лайнер выкатился за взлетно-посадочную полосу. Пострадавших нет, но рейс во Внуково задержали почти на три часа.

Лайнер должен был вылететь в Москву в 07:24 по местному времени, сообщила «360» пресс-секретарь авиаузла Уфы Татьяна Ризван.

«Воздушное судно <…> в момент разворота краем основной правой стойки шасси совершило выкатывание за пределы полосы перед занятием исполнительного старта», — уточнила она.

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Всего на борту находились 189 человек — 183 пассажира и шесть членов экипажа. Самолет отбуксировали к месту стоянки. С пассажирами работают представители авиакомпании.

Из Уфы лайнер должен вылететь в 10:00. Задержка составила два часа 50 минут. Воздушная гавань работает в штатном режиме. Ограничений на прием и выпуск самолетов нет.

В Иране самолет выкатился за пределы ВПП из-за сломанного колеса. Из всех находившихся на борту никто не пострадал.