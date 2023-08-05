Происшествия 05 августа 2023, 14:27 Пассажирский самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту Якутска Прокуратура сообщила о выкате самолета Ан-24 за пределы полосы в аэропорту Якутска Пресс-служба Генпрокуратуры

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Самолет Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» после посадки в аэропорту Якутска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что воздушное судно прилетело в столицу республики из Зырянки. На борту самолета находились 34 пассажира и четыре члена экипажа. После посадки самолет передней стойкой шасси выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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Всех находящихся на борту людей срочно эвакуировали, а воздушное судно отбуксировали на место стоянки. В результате происшествия никто не пострадал.

Якутская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров. При наличии нарушений сотрудники ведомства примут меры реагирования.