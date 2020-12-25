Пассажирский самолет выкатился с ВПП во Внуково

По данным экстренных служб, на борту лайнера находились 109 человек. Людей высадили штатно, информации о пострадавших нет. Самолет Boeing прилетел в столицу из Нерюнгри.

Аэропорт Внуково после ЧП не закрывали. Сейчас он работает в обычном режиме. Почему самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пока не известно.