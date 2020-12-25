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    25 декабря 2020, 12:58

    Пассажирский самолет выкатился с ВПП во Внуково

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    Самолет рейсом из Якутии в Москву выкатился за пределы ВПП во Внуково, повреждений нет. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости».
    Пассажирский самолет выкатился с ВПП во Внуково

    По данным экстренных служб, на борту лайнера находились 109 человек. Людей высадили штатно, информации о пострадавших нет. Самолет Boeing прилетел в столицу из Нерюнгри.

    Аэропорт Внуково после ЧП не закрывали. Сейчас он работает в обычном режиме. Почему самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пока не известно.