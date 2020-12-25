25 декабря 2020, 12:58
Пассажирский самолет выкатился с ВПП во Внуково
Самолет рейсом из Якутии в Москву выкатился за пределы ВПП во Внуково, повреждений нет. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости».
По данным экстренных служб, на борту лайнера находились 109 человек. Людей высадили штатно, информации о пострадавших нет. Самолет Boeing прилетел в столицу из Нерюнгри.
Аэропорт Внуково после ЧП не закрывали. Сейчас он работает в обычном режиме. Почему самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пока не известно.