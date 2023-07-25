25 июля 2023, 15:21
Пассажирский самолет Сочи — Москва совершил жесткую посадку в аэропорту Шереметьево
Источник «360»: пассажирский самолет аварийно приземлился в аэропорту Шереметьево
В аэропорту Шереметьево пилоты совершили аварийную посадку пассажирского лайнера, следовавшего рейсом Сочи — Москва. Предположительно, у воздушного судна отказал один из двигателей, сообщил источник «360».
Прибывшие на место представители экстренных служб выясняют все обстоятельства случившегося. Источник «360» уточнил, что самолет успешно приземлился. О пострадавших сведений нет.
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UPD: на борту Boeing-737 компании «Аэрофлот» находились 149 пассажиров и семь членов экипажа. У самолета отказал левый двигатель, добавил источник.
Ранее «Аэрофлот» не подтвердил данные о лопнувшем колесе при посадке самолета в Шереметьеве. В пресс-службе перевозчика подчеркнули, что пилоты самолета самостоятельно довели лайнер до места стоянки.
Аэропорт Шереметьево
Москва 2023
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